Mutui, a Piacenza le rate più basse dell’Emilia Romagna

Nel primo semestre dell’anno la rata media mensile pagata dagli abitanti dell’Emilia Romagna per i mutui è risultata pari a 786 euro, con il valore più contenuto registrato a Piacenza (661).

E’ quanto emerge da un’indagine realizzata da CRIF basandosi sui dati disponibili in EURISC, il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie. L’ammontare medio delle rate è stato effettuato per le tre forme tecniche del credito al consumo: i mutui immobiliari, i prestiti finalizzati (ossia quei prestiti destinati all’acquisto di beni e servizi quali auto, moto, elettronica ed elettrodomestici, articoli di arredamento, viaggi, ecc.) e i prestiti personali, che si legano alla progettualità delle famiglie.

L’analisi ha evidenziato che, a livello nazionale, gli italiani rimborsano rate medie di 842 € per i mutui, di 275 € per i prestiti personali e di 171 € per quelli finalizzati.

L’IMPORTO DELLE RATE MEDIE PRO-CAPITE IN EMILIA ROMAGNA – Dallo studio realizzato da CRIF, per quanto riguarda i mutui immobiliari, in Emilia-Romagna la rata media più elevata risulta quella pagata dai cittadini della provincia di Rimini con 948 € pro-capite, che si piazza così al quinto posto assoluto a livello nazionale e risulta decisamente al di sopra sia della media regionale (786 €) che nazionale (842 €).

Nella graduatoria regionale seguono quindi Bologna (843 €, 30^ nella graduatoria nazionale) e Modena (837 €), mentre il valore medio più contenuto si registra in provincia di Piacenza con 661 €, terz’ultima in Italia.

È evidente – viene specificato – che la rata media rimborsata ogni mese risente dell’importo complessivo del mutuo sottoscritto, a sua volta legato al valore degli immobili, oltre che della durata dei piani di rimborso scelti dai mutuatari.

Analizzando i prestiti personali, la rata media dell’Emilia-Romagna risulta essere di 268 €, un dato pressoché in linea con quello nazionale (275 €). Scendendo nel dettaglio, si osserva come il valore medio sia abbastanza omogeneo in Regione, in una graduatoria che vede al primo posto Reggio Emilia con 288 € al 19° posto in Italia), seguita da Modena (279 €), Bologna (274 €) e Piacenza (272 €) . Fanalino di coda in Regione è, invece, Forlì-Cesena, i cui abitanti rimborsano mediamente 250 € ogni mese per questa forma di prestiti, collocandosi addirittura al terz’ultimo posto della graduatoria nazionale.

Passando ai prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto, moto, articoli di arredamento, elettrodomestici, elettronica, ecc), infine, l’ammontare della rata media rimborsata dagli abitanti dell’Emilia-Romagna risulta essere pari a 190 €, decisamente al di sopra della media nazionale (171 €). Il dettaglio provinciale mostra che la provincia con la rata media più elevata è Modena con 199 €, che si piazza al nono posto a livello nazionale. A brevissima distanza seguono quindi le provincie di Piacenza (198 €) e Parma (197 €) mentre a Bologna la rata si ferma a 189 €. In Regione il valore più contenuto si registra invece a Ravenna, con 179 € (al 50° posto in Italia).