“My mentor”, il progetto della Cattolica giunge alla quinta edizione

È già quinta edizione per “My Mentor”, il progetto nato grazie alle docenti Elena Zuffada e Franca Cantoni nell’ambito del corso di laurea magistrale in Gestione d’azienda – profilo General Management e ampliatosi oggi ai corsi di laurea magistrale delle facoltà di Economia e Giurisprudenza e Scienze agrarie alimentari e ambientali della Cattolica di Piacenza.

Nel 2019/20 il percorso coinvolgerà 76 studenti delle lauree magistrali in Gestione d’Azienda, in Giurisprudenza, in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Scienze e Tecnologie Alimentari e in Agricultural and food economics.

76 saranno anche i mentor, provenienti da varie funzioni aziendali (Finanza, Amministrazione contabilità, Pianificazione e controllo di gestione, Marketing e commerciale, Risorse umane, Consulenza strategica, Imprenditorialità): ciascuno di essi avrà il compito di supportare gli studenti degli ultimi anni di corso, svolgendo il ruolo di consigliere, guida e precettore.