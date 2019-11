Natale a Piacenza, ecco il programma. Il 30 accensione dell’albero

Presentato in Comune a Piacenza il calendario delle iniziative per le festività natalizie.

Un ricco programma di proposte anima Piacenza tra fine novembre e gennaio: eventi, musica, attività per i più piccoli e tanto altro per festeggiare insieme il Natale e il nuovo anno.

Il 30 novembre, alle 17 e 30 in piazza Cavalli e piazzetta Mercanti, accensione dell’albero di Natale e inaugurazione del villaggio natalizio.

Sono in programma l’esibizione della Banda Ponchielli e del coro Gospel “The Bells” sotto l’albero, animazione con ballerini illuminati ed elfi danzanti. Non mancherà, in questo momento di festa, un’occasione di riflessione con un’iniziativa contro la violenza di genere.

