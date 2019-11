Natale handmade a Spazio2 con idee per gli addobbi fatti in casa

Il Natale è sempre più vicino e quest’anno anche i locali di Spazio2 a Piacenza hanno deciso di avvicinarsi a questa ricorrenza in un modo diverso: attraverso l’handmade.

Questo accadrà con due appuntamenti pomeridiani, in programma rispettivamente sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre, insieme a Mariella Sottosanti. La docente attraverso l’utilizzo di materiali come pannolenci e gomma eva, fustellati e tanta manualità, vi aiuterà a dare vita a degli addobbi natalizi creati con le vostre mani.

Come detto gli appuntamenti sono due e con due finalità diverse per ognuna delle giornate: nella prima verranno creati una ghirlanda e una lanterna, e nel secondo invece si darà libero spazio alla creatività creando altri prodotti scelti insieme alla docente.

La quota di partecipazione è di 90 Euro per entrambe le giornate e di 50 Euro per la singola data; per i ragazzi under 30 residenti in Emilia Romagna, possessori della Younger Card, le tariffe scendono a 70 Euro per entrambe le date e a 40 per la singola. Tutte le quote sono comprensive dei materiali.

Maggiori informazioni e tutti i contatti utili su www.spazio2.piacenza