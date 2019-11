Nek in concerto al Politeama il 15 novembre

Nek farà tappa al Politeama di Piacenza, venerdì 15 novembre alle 21, dopo l’avvio del suo tour il 22 settembre all’Arena di Verona

Il tour sarà l’occasione per tutti i fan italiani e europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Non mancheranno però le nuove proposte del cantante di Sassuolo. Il nuovo album di inediti “Il mio gioco preferito – parte prima” (distribuito da Warner Music Italy), composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek.

Nei brani dell’album, l’artista si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato.