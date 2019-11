Nel 2020 pronte 40 nuove telecamere di videosorveglianza – LA MAPPA

E’ iniziata il 14 novembre scorso – con termine previsto entro 270 giorni – l’installazione in diverse zone di Piacenza delle nuove 40 telecamere di videosorveglianza – 11 predisposte alla lettura targhe e 29 cosiddette di contesto – finanziate al 50 % da fondi ministeriali (200mila euro) e dal Comune di Piacenza (200mila euro).

Con un incontro in Prefettura, tutti gli attori coinvolti nel progetto hanno voluto esprimere la propria soddisfazione per il risultato.

“Per la città questo è un momento importante, si entra finalmente nella fase operativa di una delle grandi sfide che ci eravamo detti di volere affrontare – ha commentato il sindaco Patrizia Barbieri, che a Palazzo Mercanti per il nuovo sistema ha lavorato a stretto contatto con gli assessori alla Sicurezza, Luca Zandonella, e ai Lavori Pubblici, Marco Tassi -. Un progetto che parte dallo scorso anno e che vuole inserirsi in maniera funzionale con la rete di videosorveglianza già esistente sul territorio, in cui sono presenti 70 telecamere. Non si tratta di dare vita ad un “Grande Fratello”, come da alcune parti si è paventato – ha poi voluto precisare – ma di andare a rafforzare la possibilità di fare tutela e prevenzione, sia per quanto riguarda episodi criminosi ma anche per altre situazioni di criticità per il contesto territoriale”.

Il primo cittadino ha poi fatto sapere che per la manutenzione del nuovo sistema l’esborso previsto è di 260mila euro all’anno. “Gli undici dispositivi per la lettura targhe – ha spiegato – saranno posizionati nelle aree di accesso della città e nelle arterie di grande scorrimento; mentre quelli di contesto saranno disposti nell’area urbana”.

La vera grande novità è rappresentata proprio dalle telecamere di lettura targhe, già parzialmente presenti sul territorio provinciale ma che mancavano nel capoluogo “Una lacuna fondamentale colmata – ha detto il Questore Pietro Ostuni – perchè spesso si venivano a creare delle zone d’ombra per i veicoli sospetti che facevano il loro ingresso in città, rendendo difficile l’identificazione da parte della Polizia. In generale – ha aggiunto – la video sorveglianza aiuta non solo a prevenire possibili reati, ma anche a reprimerli. Il sistema – ha poi fatto sapere – nel corso del 2020 verrà ulteriormente migliorato con il via dell’installazione di un tablet sui veicoli della polizia che potrà essere direttamente collegato con le telecamere e quindi permettere il monitoraggio di eventuali criticità anche mentre si viaggia in strada”.

“Con questo progetto vogliamo mostrare come la capacità di monitorare parti strategiche del territorio diventi decisiva – le parole del Prefetto Maurizio Falco – La sicurezza preventiva ed integrata si fa anche con l’intelligente posizionamento di supporti tecnologici in zone specifiche: oggi – ha concluso – l’interdipendenza del controllo è infatti sempre più necessaria”.

LA MAPPA E L’ELENCO DELLE NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA