“Nelle S.P.I.R.E del regime”, a palazzo Galli la nuova edizione del libro di Oltremonti

Lunedì 11 novembre, alle ore 18, nuovo appuntamento a Palazzo Galli con l’Autunno culturale targato Banca di Piacenza: in Sala Panini verrà presentato il volume “Nelle S.P.I.R.E. del regime” di Claudio Oltremonti, che illustrerà la pubblicazione in dialogo con Corrado Sforza Fogliani.

In questa terza edizione del libro, Oltremonti rende noti i risultati della sua missione a Washington – resa possibile grazie al sostegno della Banca – alla ricerca di documenti sulla Resistenza piacentina conservati al National Archives and Records Administration.

Fra i documenti rinvenuti, uno in particolare ha consentito a Oltremonti di ricostruire una nuova tesi sull’arresto dell’avv. Francesco Daveri a Milano da parte dei tedeschi: non fu, come fino ad ora si riteneva, frutto di attività delatoria o spionistica bensì di una circostanza casuale.

L’autore ha potuto fare chiarezza anche su tanti altri fatti avvenuti nel Piacentino, finora incerti.