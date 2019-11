Nelli a riposo dopo l’infortunio al ginocchio “Esami escludono lesioni”

ESCLUSE LESIONI, ORA QUALCHE GIORNO DI RIPOSO

Sospiro di sollievo in casa Gas Sales Piacenza: nella giornata di lunedì 11 novembre Gabriele Nelli è stato sottoposto ad accertamenti clinici ai quali la risonanza magnetica non ha evidenziato lesioni a livello osseo del ginocchio sinistro così come riporta il medico della Gas Sales Piacenza Umberto De Joannon:

“In seguito all’infortunio subito ieri nel corso della gara tra la Gas Sales Piacenza e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Gabriele Nelli è stato visitato e sottoposto alla risonanza magnetica che non ha evidenziato lesioni alle strutture del ginocchio stesso. Il giocatore osserverà pertanto qualche giorno di riposo per poi tornare gradualmente ad allenarsi con il resto del gruppo”.

Il martello biancorosso, costretto a uscire nel corso del terzo set durante la partita di ieri sera a causa di un problema accusato al ginocchio sinistro, ha lasciato con il fiato sospeso compagni, staff e tifosi. Ora per lui qualche giorno di riposo per recuperare pienamente e poter tornare a disposizione di mister Andrea Gardini.