Nicolas Galazzi: “La Vigor c’è, giochiamo ogni partita come se fosse l’ultima”

Con i suoi guizzi sulla fascia destra è stato uno dei protagonisti della vittoria di domenica scorsa a Desenzano contro il Calvina (0-1), contribuendo al secondo successo stagionale della Vigor Carpaneto in questa prima parte difficile di campionato in serie D.

Classe 2000, Nicolas Galazzi è uno dei giovani più in vista del girone D e si è anche adattato a un cambio di ruolo e schieramento in campo, coinciso con l’arrivo del tecnico Stefano Rossini.

Domenica scorsa contro il Calvina è arrivata una vittoria meritata e un passo avanti sotto il profilo della personalità della squadra: sei d’accordo?

“E’ stata una vittoria meritata su un campo difficile, sapevamo come non sarebbe stato semplice, ma siamo scesi sul rettangolo di gioco con la giusta cattiveria e la voglia di farcela. Per quanto riguarda la personalità è vero, ma abbiamo mostrato anche coraggio e fiducia nei nostri mezzi”.

Le uniche due vittorie stagionali sono arrivate in trasferta: ora serve il primo guizzo casalingo, magari domenica al “San Lazzaro” contro la Sammaurese.

“Assolutamente sì, dobbiamo dimostrare che i successi contro Ciliverghe e Calvina (inframezzati dal ko interno contro il Breno, ndc) non sono stati un caso e dobbiamo continuare sulla nostra striscia di risultati positivi. Con la Sammaurese sarà una partita tosta sotto tutti i punti di vista, come del resto tutte le altre. Abbiamo tanta voglia di vincere per la prima volta in casa”.

Nella parte bassa la classifica è corta, sebbene ancora poco confortante: la Vigor, comunque, sembra essere viva sotto il profilo delle prestazioni. Come vivete voi la situazione?

“La Vigor c’è, sappiamo che dobbiamo giocare partita dopo partita ogni volta come se fosse l’ultima”.

A inizio stagione venivi schierato come esterno alto nel 4-3-3, mentre ora sei l’uomo di fascia nel 3-4-1-2: come ti trovi in questo nuovo ruolo?

“Mi trovo bene, anche se comunque mi porta a difendere molto e allo stesso tempo però devo essere presente davanti. Io, comunque, cerco sempre di dare tutto per la squadra ed essere a disposizione dell’allenatore”.



Nella foto (Ufficio stampa Calvina), Nicolas Galazzi (Vigor Carpaneto) – a sinistra – impegnato domenica scorsa in un duello