Nino Bixio, tanti record personali nella prima prova della Coppa Tokyo

Sabato 23 e domenica 24, gli atleti della Nino Bixio (Piacenza) delle categorie esordienti A e assoluti, hanno partecipato alla 1^ prova della coppa Tokyo a Brescia e Cremona.

Questa è stata la prima di una serie di prove tempi che varranno le qualificazioni ai campionati regionali di categoria.

Diversi atleti hanno ottenuto i loro personali, migliorando i tempi rispetto alla scorsa stagione, dimostrando che l’allenamento in vasca sta dando dei buoni frutti, proprio in questi giorni, dove la piscina dove si allenano questi atleti è sommersa dalle acque del fiume Po in piena.

Hanno gareggiato nella categoria esordienti A: Dordoni Lucrezia Sofia nei 200 stile libro in 2’45”17 e nei 100 dorso in 1’29”58, Erangoli Alessia nei 100 stile libero in 1’23”90 e nei 100 rana in 1’37”75, Trespidi Sara nei 100 dorso in 1’22”39 e nei 100 delfino in 1’22”18, Libofsha Spiridion nei 200 stile libero in 2’53”65 e nei 100 dorso in 1’34”87, Ricci Fabio nei 200 stile libero in 2’16”50 e nei 100 delfino in 1’10”94, Rossi Luca nei 200 stile libero in 2’38”39 e nei 100 dorso in 1’21”21, Sardi Matteo nei 200 stile libero in 2’40”59 e nei 100 dorso in 1’25”66, Vidi Francesco nei 100 stile libero in 1’18”70 e nei 100 rana in 1’46”78, Zanirato Davide nei 200 stile libero in 2’59”35 e nei 100 dorso in 1’43”22

Nella categoria Ragazzi 2006: Bertuzzi Jacopo nei 100 stile libero in 1’16”43 e nei 100 rana in 1’45”98, Concari Andrea nei 200 stile libero in 2’32”34 e nei 100 dorso in 1’23”25, Trespidi Luca nei 200 stile libero in 2’25”43 e nei 400 misti in 5’51”12

Nella categoria Ragazzi 2005-2004: D’Ascanio Simone nei 200 stile libero in 1’58”45, nei 400 misti in 5’01”07 e nei 1.500 stile libero in 16’59”72;

Nella categoria Juniores: Dordoni Emma nei 100 delfino in 1’11”57, nei 100 stile libero in 1’04”42 e nei 200 misti in 2’40”96, Saltarelli Marta nei 100 stile libero in 1’10”09 e negli 800 stile libero in 10’17”27, Silva Giada nei 100 stile libero in 1’07”84 e nei 200 misti in 2’49”68, Finetti Daniel nei 100 stile libero in 59”46 e nei 100 rana in 1’22”56, Malfasi Alessandro nei 200 stile libero in 2’01”31, nei 100 stile libero in 54”67 e nei 1.500 stile libero in 17’14”81, Mattioli Umberto nei 100 dorso in 1’04”36, nei 100 stile libero in 59”30 e nei 200 misti in 2’27”88, Ronca Nicolò nei 200 stile libero in 2’10”64, nei 400 misti in 5’11”08 e nei 1.500 stile libero in 18’47”37

Nella categoria Assoluti: Capra Martina nei 100 dorso in 1’15”82 e nei 100 delfino in 1’11”01, D’Ascanio Chiara nei 200 stile libero in 2’24”32 e nei 50 rana in 40”16 e Ronca Andrea nei 100 rana in 1’11”37 e nei 50 dorso in 32”95.