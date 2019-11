“Non solo Gutturnio”, 60 bottiglie per altrettante storie raccontate da Giorgio Lambri

Si dice che ogni buon vino abbia una storia da raccontare: quella del terreno e dei grappoli che vede nascere, quella delle mani pazienti che lo raccolgono e lo sanno trasformare in un vero e proprio nettare, da condividere con gli amici o da riservare per se’, come un prezioso segreto. Di queste storie, nel libro “Non solo Gutturnio”, ne troveremo ben 60.

Il volume edito da Tep e scritto da Giorgio Lambri, capocronista di Libertà e creatore della rubrica Pansa & Tasca del quotidiano locale, presenta bottiglie del territorio che svelano altrettante aziende, un viaggio – degustazione dalla Valtidone alla Valdarda, dalla Valnure alla Valtrebbia, dalla Val Luretta alla Val Chiavenna. Ogni bottiglia sarà corredata da una scheda tecnica e da alcune proposte gastronomiche in abbinamento, il tutto corredato dalle foto scattate da Serena Groppelli.

La presentazione del libro si terrà venerdì 22 novembre (ore 18 e 30) nella sala dei Teatini a Piacenza. A dialogare con l’autore ci sarà Nereo Trabacchi.