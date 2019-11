Non Una di Meno, bus da Piacenza per la manifestazione a Roma contro la violenza di genere

Non Una di Meno Piacenza organizza un autobus per la manifestazione nazionale contro la violenza di genere in programma a Roma nella giornata del 23 novembre.

La partenza da Piacenza è prevista alle ore 5.30 del mattino da Palazzo Cheope; prenotazioni obbligatorie entro e non oltre sabato 16 novembre: è possibile portare la quota di partecipazione (35 euro, comprensiva di andata e ritorno) indicando i nominativi dei partecipanti direttamente alla Biblioteca Bruschini – Ferri Coop Infrangibile

(Via Alessandria, 16 – Piacenza) sabato 9 novembre dalle 15 alle 18 e sabato 16 novembre dalle 16 alle 19.

Per informazioni: nonunadimenopc@gmail.com