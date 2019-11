Nuoto, la Vittorino inizia la nuova stagione con un pieno di medaglie

Inizia subito con un lungo elenco di successi e di ottimi piazzamenti sul podio la nuova stagione sportiva della squadra agonistica di nuoto della Vittorino da Feltre, allenata dai tecnici Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenzan e Filippo Caprioli.

Lo scorso fine settimana, infatti, schierati in due distinte manifestazioni – a Lodi gli Esordienti B e a Cremona, nel Trofeo degli Angeli, tutte le altre categorie – gli atleti biancorossi hanno collezionato un bottino di diciotto medaglie d’oro, nove d’argento e altrettante di bronzo.

Nella piscina di Lodi, nella categoria Esordienti B, ben tre nuotatori della Vittorino hanno firmato una personale doppietta d’oro: Giovanni Cornelli, nei 50 stile libero e nei 100 farfalla, Alessandra Certa, nei 100 misti e nei 100 dorso, e Mario Romero Bianchi, nei 100 misti e nei 100 stile libero. Primo gradino del podio anche per Letizia Rossi nei 50 rana, Linda Teruggi nei 100 rana e per Christian Mazzocchi nei 50 farfalla, con l’aggiunta della medaglia di bronzo conquistata nei 100 stile libero. Ad un soffio dal primo gradino del podio, per ben due volte, Lorenzo Pozzi, vincitore della medaglia d’argento sia nei 50 che nei 100 rana; medaglia di bronzo, invece, Dario Di Pasquale nei 100 misti e per Alessandro Barbazza nei 50 rana. Successi e piazzamenti anche per le staffette biancorosse: la 4×100 stile libero maschile composta da Romero Bianchi, Mazzocchi, Pozzi e Cornelli è salita sul primo gradino del podio, quella femminile formata da Certa, Teruggi, Rossi e Boiardi sul secondo mentre l’altra maschiloe, composta da Gatti, Jamai, Noè e Tafa sul terzo.

Al Trofeo degli Angeli svoltosi a Cremona si sono infilato l’oro al collo nove atleti bianorossi: Giulia Chiappini nei 200 misti (con l’aggiunta delo bronzo nei 100 stile libero), Leonardo Campolunghi e Francesco Vacca nei 50 dorso, Noemi Pietrarelli nei 200 stile libero, Leonardo Bricchi e Matteo Lombardi nei 100 farfalla, Federico Pozzo nei 100 rana, Camilla Tinelli e Giacomo Carini nei 50 stile libero. Medaglia d’argento, invece, per Nicola Vassena nei 200 misti, per Riccardo Albasi nei 50 farfalla, Noemi Pietrarelli nei 100 dorso, Matteo Zilli nei 50 dorso, Camilla Tinelli e Leonardo Campolunghi nei 100 misti. Sul podio, con la medaglia di bronzo, anche Nicola Vassena nei 100 dorso, Chiara Lazzari nei 50 dorso, Davide Molinerlli nei 100 farfalla e Leonardo Bricchi nei 50 stlle libero.