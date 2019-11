“Nuova mensa dell’asilo di Gossolengo, l’amministrazione fa campagna elettorale”

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata da Angelo Ghillani, ex sindaco di Gossolengo e attuale consigliere di minoranza del Comune della Valtrebbia (Piacenza) in merito all’inaugurazione della nuova mensa della scuola d’infanzia da parte dell’amministrazione guidata da Andrea Balestrieri.

“Sulla base della documentazione fotografica inserita sui social media dal Comune di Gossolengo, apprendo che l’attuale Amministrazione ha provveduto ad invitare all’inaugurazione dei locali della nuova mensa della scuola dell’infanzia di Gossolengo il consigliere regionale Fabio Callori che, nella predisposizione ed esecuzione dell’intervento, non ha avuto nessun ruolo specifico” scrive Ghillani.

“Prendo inoltre atto con rammarico che allo stesso evento, non sono stati invitati i componenti della precedente giunta e della precedente maggioranza consiliare che sono invece i veri artefici dell’opera, dato che la stessa è stata realizzata per intero nello scorso mandato” sottolinea.

“Preciso che al sottoscritto e all’ex vicesindaco l’invito era stato rivolto come attuali consiglieri di minoranza, dimenticando però gli Assessori e i consiglieri della passata Amministrazione. Credo che quanto avvenuto, si possa configurare come una pesante caduta di stile del Sindaco, dato che comunque ha approfittato dell’occasione per aprire evidentemente la futura campagna elettorale della Regione Emilia Romagna”.