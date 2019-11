Nuova mobilitazione delle Sardine di Piacenza, flash mob giovedì in piazza Duomo

Nuova mobilitazione delle Sardine di Piacenza, dopo l’uscita di Fiorenzuola in concomitanza con l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini. Questa volta la manifestazione si terrà in piazza Duomo a Piacenza, dalle 18 e 20.

“La nostra Piazza Duomo si trasformerà in un mare accogliente, colorato, inclusivo, vivace e rispettoso per dimostrare a tutti che che anche la nostra città non abbocca – si legge nell’invito circolato via Facebook -. L’onda partita da Bologna contro le politiche che fomentano odio e discriminazioni sta coinvolgendo migliaia di ragazze e ragazzi in tutte le piazze italiane e estere. E noi sardine piacentine non vogliamo assolutamente restare ferme a guardare. Dimostreremo così quello che siamo realmente: accoglienti, creativi e solidali. E i valori che vogliamo difendere. Vi aspettiamo numerosi, con i vostri amici, colleghi, familiari. Non portate bandiere ma tante splendide sardine colorate e personalizzate”.