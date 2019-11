Nuove panchine ai giardini di via Serravalle, la soddisfazione del comitato Infrangibile Sicuro

La nota stampa del comitato Infrangibile Sicuro.

Era da tanti anni che i giardini di via Serravalle a Piacenza necessitavano un intervento.

Per questo, il Comitato Infrangibile Sicuro aveva richiesto, qualche mese fa, all’amministrazione comunale, di sistemare le panchine del parco, bersaglio di alcuni vandali notturni.

“Erano anni – afferma il Comitato – che le panchine erano in condizioni pessime. Alcune bruciate, altre marcite, alcune distrutte da maleducati frequentatori, altre semplicemente usurate dal tempo e dalle intemperie”.

Da pochi giorni, invece, i giardini di Via Serravalle hanno assunto un nuovo aspetto: le panchine sono nuove, in ordine, pulite.

“Il Comitato – continua la nota – desidera ringraziare l’Amministrazione per il graditissimo intervento che rende, sicuramente, i giardini del quartiere più piacevoli ed accoglienti. Auspichiamo che presto si possa intervenire anche sulla zona campo-giochi dedicata ai più piccoli”.