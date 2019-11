Nuovo allestimento a Palazzo Farnese per la preziosa collezione di ceramiche

Taglio del nastro venerdì ai Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza per il nuovo allestimento della collezione di ceramiche, nella cornice dell’appartamento stuccato al piano rialzato, impreziosita dalla suggestione artistica dei Fasti Farnesiani. A partire da sabato 30 novembre l’apertura al pubblico nei consueti orari di visita.

A illustrare i dettagli della nuova collocazione che valorizza il patrimonio di pregiate maioliche e porcellane, sono stati l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi e l’archeologo Marco Podini in rappresentanza della Soprintendenza all’Archeologia, Beni Culturali e Paesaggio di Parma e Piacenza, insieme alla direttrice dei Musei Civici Antonella Gigli.

Il nuovo allestimento realizzato dall’Amministrazione comunale, con il contributo dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, integra la storica collezione di maioliche e porcellane di fattura italiana ed estera, datate tra il XVI e il XIX secolo e provenienti in gran parte dalle donazioni di Pietro Agnelli (1889) e Carlo Anguissola (1961), con la più recente collezione Besner-Decca (2014), che vanta un considerevole nucleo di maioliche lombarde settecentesche, realizzate in particolare nelle fabbriche milanesi e lodigiane, oltre a numerosi pezzi in porcellana di provenienza europea e cinese.

Ad accogliere i visitatori, all’inizio dell’itinerario, due preziosi piatti in maiolica blu e decorazioni in oro, parte dei servizi del cardinale Alessandro Farnese. Tra i pregevoli manufatti esposti, non mancano i ritrovamenti di scavi effettuati sul territorio comunale, che forniscono spunti di grande interesse per ricostruire il profilo della produzione ceramica nel territorio piacentino tra il XVI e il XVIII secolo.

Anche i bambini già iscritti al laboratorio di domenica 1° dicembre, alle 16, nell’ambito del ciclo “Feste al Museo”, potranno scoprire da vicino il nuovo allestimento grazie all’attività “Mastro Vasaio”.