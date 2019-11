Nuovo asfalto a Casaliggio (Gragnano), viabilità a senso unico alternato

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono stati programmati lavori per il ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa, lungo la Strada Provinciale n. 7 di Agazzano all’interno del centro abitato di Casaliggio.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dalle ore 7 alle ore 17, dal 19/11/2019 al 26/11/2019, per tutte le categorie di veicoli, lungo la Strada Provinciale n. 7 di Agazzano dal km 9+090 al km 9+190 all’interno del centro abitato di Casaliggio in Comune di Gragnano Trebbiense.