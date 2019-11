Nuovo codice deontologico degli infermieri, incontro il 22 novembre

Il nuovo Codice deontologico degli infermieri, approvato il 13 aprile 2019, è un fondamentale riferimento per tutta la categoria professionale, regola il comportamento che ogni infermiere declina in base alle persone assistite o al contesto organizzativo, per offrire la migliore risposta in termini di salute.

Ripercorrere gli articoli che muovono l’agire di ogni infermiere e confrontarsi, in particolare, su quelli più delicati e complessi: questo è l’obiettivo dell’evento formativo organizzato a cura dell’Ordine Professionale degli Infermieri di Piacenza, venerdì 22 novembre in Sala Colonne, presso l’Ospedale Guglielmo da Saliceto in via Taverna n°49. Le edizioni del seminario, nella giornata, saranno una mattutina ed una pomeridiana per favorire la massima partecipazione degli infermieri.

L’incontro sarà presieduto da due illustri relatori: la Prof.ssa Angela Basile docente di Etica e Bioetica e il Prof. Aurelio Filippini Presidente OPI Varese, dottore di ricerca e componente del gruppo FNOPI Codice Deontologico, i quali forniranno ai partecipanti chiavi di lettura competenti degli articoli presenti nel nuovo Codice Deontologico.

LA LOCANDINA