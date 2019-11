Nuovo intervento a Piacenza degli artificieri del Genio Pontieri, rimosso ordigno bellico

Nuovo intervento degli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri che hanno effettuato la bonifica di una granata d’artiglieria risalente al 2° conflitto mondiale rinvenuta in via Fornari, in un campo agricolo nel comune di Piacenza. Sul posto era presente anche una ambulanza medicalizzata della Croce Rossa.

Si tratta di una granata d’artiglieria da 75 mm di fabbricazione italiana del peso complessivo di oltre 6 kg e caricato con circa 300 grammi di esplosivo. L’intervento di bonifica, richiesto dalla Prefettura e coordinato dal Comando Forze Operative Nord di Padova, ha visto il nucleo di specialisti dell’Esercito provvedere alla rimozione e al successivo brillamento dell’ordigno residuato bellico in un’area idonea.

Per gli artificieri del 2° Pontieri si è trattato dell’ennesima delicata attività di bonifica nella provincia di Piacenza a pochi giorni di distanza dall’intervento effettuato in località Cotrebbia Nuova. Anche in quel caso era stata rinvenuta una granata d’artiglieria da 75 mm ma di fabbricazione tedesca.

Il numero elevato di ordigni della Prima e Seconda Guerra Mondiale che ancora vengono rinvenuti – sottolinea l’Esercito – dimostrano come il lavoro effettuato dal personale specializzato della Forza Armata sia volto all’eliminazione di una minaccia che nonostante il trascorrere degli anni rimane sempre elevata. Nel 2019 sono oltre 190 gli interventi su ordigni bellici di ogni tipologia e dimensioni effettuati dal 2° Reggimento Pontieri nelle 13 province di propria competenza.

L’Esercito, oltre all’impiego operativo nelle missioni internazionali, ha la capacità di cooperare con altri operatori civili nella gestione delle emergenze. Interviene quotidianamente per la bonifica degli ordigni residuati bellici su tutto il territorio nazionale ed è in grado di intervenire a supporto della comunità nazionale in caso di pubbliche calamità.