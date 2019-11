Dopo alcuni intensi temporali che hanno interessato nella notte tra giovedì e venerdì il crinale appenninico, con conseguente aumento dei livelli di Trebbia ed Aveto (pure contenuti al di sotto della prima soglia di attenzione), la Protezione Civile Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta gialla per possibile criticità idrogeologica (frane e piene dei corsi minori) valida per la giornata di domani, 16 novembre.

Nel bollettino la Protezione Civile fa sapere inoltre che per quella giornata sono previste precipitazioni deboli al mattino sul settore appenninico centro-occidentale, in estensione e intensificazione dal pomeriggio anche al resto della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio, con fenomeni a tratti intensi; sono previsti quantitativi medi areali nelle 24 ore di 30-40 mm sui rilievi centro-orientali e di 20-30 mm nelle aree di pianura centro orientali. Sull’Appennino emiliano quota neve inizialmente oltre 1600 metri in abbassamento sino a 1200 m nella sera.

Entrando nel dettaglio della provincia di Piacenza, secondo quanto riporta Arpae, sabato mattina – in pianura e sui rilievi – è previsto molto nuvoloso, con banchi di nebbia e piogge deboli; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso, sui rilievi coperto con pioviggini e banchi di nebbia; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1300 m. Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 7 °C sui rilievi e 10 °C in pianura.

Domenica si dovrebbe verificare un parziale miglioramento delle condizioni meteo: al mattino in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1000 m; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso; dalla sera in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 7 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.