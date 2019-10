Olio Nuovo, degustazioni guidate nell’Emporio Fratelli Carli

Non toccherà solo Imperia, ma anche le città di Torino, Pavia, Piacenza, Monza, Como e Milano la lunga festa di benvenuto all’Olio Nuovo, organizzata da Fratelli Carli, la storica e rinomata azienda olearia ligure, che, dal 1911, vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero.

Durante il weekend di sabato 9 e domenica 10 novembre, nei suoi Empori, l’azienda ha in programma, una serie di degustazioni guidate da assaggiatori professionisti per festeggiare l’inizio della campagna olearia 2019/2020 e per far scoprire al pubblico il primo olio nuovo.

Sarà quindi possibile fare un’esperienza di gusto davvero unica, un vero e proprio viaggio esperienziale, per scoprire, attraverso i sensi, i segreti, gli aromi, i colori e le sfumature di uno degli alimenti più simbolici e rinomati della nostra cultura mediterranea: l’Olio Extra Vergine di Oliva.

Le degustazioni – gratuite, aperte a tutti, senza nessuna limitazione di età – si terranno:

Sabato 9 novembre negli Empori di: Torino – Via Doria 11, tel. 011.839.19.45 (dalle 10 alle 19.30); Pavia – Corso Cavour 40, tel. 038.22.09.87 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19); Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II, tel. 0523.30.62.95 (dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30).

Domenica 10 novembre negli Empori di: Monza – Via Italia 50, tel. 039.231.07.06 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30); Como – Piazza Volta 13, tel. 031.26.57.04 (dalle 10 alle 19); Milano – Via Ponte Vetero 13, tel. 02.72.09.40.35 (dalle 10 alle 19.30).

L’Emporio di Imperia, invece, ospiterà le degustazioni già da venerdì 8, oltre alle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre, vista la concomitanza in città di OliOliva, la grande kermesse open-air che ogni anno celebra l’inizio della campagna olearia insieme ai sapori e ai profumi di stagione della Riviera dei Fiori.

