Oltre la disabilità, la storyteller Fabia Timaco ospite in Cattolica

La “Giornata internazionale delle persone con disabilità” è un appuntamento consolidato nei percorsi di sensibilizzazione verso i temi delle diversità e delle disabilità. Il seminario che si terrà il 2 dicembre dalle 9 e 30 all’Università Cattolica di Piacenza, oltre agli interventi delle docenti Marisa Musaio, Elena Zanfroni e Alessandra Carenzio, vedrà come ospite Fabia Timaco, storyteller, diplomata alla Scuola Holden di Torino e laureata in Comunicazione e Società presso l’Università Cattolica.

Nata senza il braccio destro, Fabia non ha mai rinunciato a fare ciò che voleva: studiare, viaggiare, abitare da sola. Inarrestabile e determinata è stata inserita dal quotidiano La Repubblica tra i 20 “magnifici 20enni” italiani che cambieranno il mondo.

Attraverso l’arte del narrarsi, Fabia Timaco accompagnerà gli studenti in un momento laboratoriale per imparare a riconoscere e superare limiti esterni ed interni a noi, per avvicinarci in un ascolto condiviso.

Fabia illustrerà così le potenzialità educative dello storytelling. Non solo e non tanto per sensibilizzare, ma soprattutto per scardinare i modi stereotipati abitualmente adottati per parlare di disabilità.

L’incontro è aperto a tutti

foto: facebook Fabia Timaco