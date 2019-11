Oltre mille persone alla “lotteria” del posto fisso.

Il Palabanca questa volta ha ospitato un match particolare, dove in palio c’è la sicurezza economica e non un trofeo sportivo. Nel primo pomeriggio del 4 novembre si è tenuta la preselezione del concorso indetto dal Comune di Piacenza per selezionare nuovi 29 impiegati.

Foto 2 di 2



Degli oltre 2091 iscritti si sono presentati in poco più di mille. Dopo questo test ne passeranno solo 200 (più eventuali pari merito), i miglior nel rispondere in 50 minuti alle 40 domande a risposta multipla oggetto della preselezione.

Ad una prima occhiata tanti i volti noti in una realtà piccola come Piacenza, pochi i candidati che si sono presentati con borse o trolley, segno di una trasferta da regioni lontane. Tanti i giovani e tante le ragazze con il pancione. Addirittura c’è una mamma con la sua bimba di pochi mesi, ben avvolta in una copertina rosa. Ma sono numerose anche le persone che sembrano essere più in età da pensione che da ricerca di un impiego.

“Siamo precarie con contratto a tempo determinato, vogliamo migliorare la nostra condizione” spiegano Lucia e Giovanna (nomi di fantasia), originarie della Bassa Piacentina. “Ho un diploma da ragioniera – aggiunge Giovanna – e vorrei avere un lavoro in cui mettere a frutto quello per cui ho studiato”.

Federico, invece, arriva da Crema. “Ho letto di questo concorso sulla Gazzetta Ufficiale, non è il primo che tento ma è sicuramente quello con il più alto numero di iscritti. Proviamo…grazie a quota 100 la pubblica amministrazione sta cercando di svecchiarsi”.

“Ci proviamo, è un’opportunità anche se è difficile – continua Laura, piacentina – riuscire a passare. Nessuno viene a suonare il campanello, offrendoti un lavoro…io sono a casa da un anno e mezzo, non ho trovato un’altra occupazione. Bisogna mettersi in gioco”.