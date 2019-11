Open Fiber, lavori in via Caccialupo: cambia la viabilità per due giorni

Il Comune di Piacenza informa che per consentire la posa di infrastrutture tecnologiche di Open Fiber, dalle 8 di lunedì 25 novembre alle 19 di martedì 26 sarà istituito, in via Caccialupo, il divieto di circolazione, fatta eccezione per i soli residenti, fruitori di posti auto privati, mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine, che potranno eccezionalmente circolare in entrambi i sensi di marcia.

Contestualmente, sarà in vigore per tutti il divieto di sosta con rimozione forzata, nei tratti della carreggiata delimitati dall’apposita segnaletica.