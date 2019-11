Sono scattate alle prime luci dell’alba di giovedì 28 novembre le ricerche per un ragazzo maggiorenne di cui non si hanno più notizie da alcune ore.

Nella serata di mercoledì 27 novembre si è tenuto un incontro in Prefettura per organizzare la macchina dei soccorsi.

In campo Croce Rossa, Croce Bianca, vigili del fuoco e polizia locale: oltre una trentina i soccorritori impiegati attualmente sulla riva piacentina del fiume Po, con il campo base collocato in via Nino Bixio.

I vigili del fuoco stanno valutando la possibilità di calare in acqua anche il gommone per le ricerche lungo l’asse fluviale.

