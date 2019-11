Ottavi Coppa Italia, Cesena – Piacenza si gioca alle 17.30

Si giocherà alle ore 17.30 di mercoledì 27 novembre la gara tra Cesena e Piacenza, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. E’ quanto comunicato dalla Lega Pro.

IL TABELLONE

Si gioca in gara unica: in caso di parità al 90′ si disputeranno i supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore. Chi passerà il turno se la vedrà nei quarti contro la vincente della sfida tra Juventus Under 23 e Pro Vercelli. Nei sedicesimi i biancorossi di Franzini avevano avuto la meglio sull’Imolese dal dischetto, il Cesena aveva invece superato 4-2 il Ravenna in trasferta.

IL PROGRAMMA (mercoledì 27 novembre)

L.R. VICENZA – TRIESTINA Ore 20

FERALPISALÒ – PRO PATRIA Ore 20

JUVENTUS U23 – PRO VERCELLI Ore 14.30

CESENA – PIACENZA Ore 17.30



ROBUR SIENA – TERAMO Ore 20.30

AVELLINO – TERNANA Ore 20

CATANZARO – CASERTANA Ore 15

POTENZA – Vinc. CATANIA-SICULA LEONZIO