Ottavi Coppa Italia, Piacenza contro il Cesena al “Manuzzi”

Sarà lo stadio “Dino Manuzzi” (oggi anche Orogel Stadium) ad ospitare la sfida tra Cesena e Piacenza valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. E’ l’esito del sorteggio svolto nella sede della Lega Pro per determinare la squadra ospitante nelle gare in programma il prossimo 27 novembre (orario da definire).

IL TABELLONE

I romagnoli potranno così contare sul vantaggio di giocare in casa una partita ad eliminazione diretta: in caso di parità al 90′ si disputeranno i supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore. Nel turno precendente i biancorossi di Franzini avevano avuto la meglio sull’Imolese dal dischetto, il Cesena aveva invece superato 4-2 il Ravenna in trasferta.

IL PROGRAMMA (mercoledì 27 novembre)

L.R. VICENZA – TRIESTINA

FERALPISALÒ – PRO PATRIA

JUVENTUS U23 – PRO VERCELLI

CESENA – PIACENZA

ROBUR SIENA – TERAMO

AVELLINO – TERNANA

CATANZARO – CASERTANA

POTENZA – Vinc. CATANIA-SICULA LEONZIO