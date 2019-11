Otto deportati da Calendasco al campo di Fossoli, il sindaco: “Orgogliosi di aver sostenuto il Viaggio della Memoria”

Il Comune di Calendasco è orgoglioso di essere tra gli 80 enti che – entro lo scorso 15 ottobre – hanno presentato alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di finanziamento per organizzare il Viaggio della Memoria al Campo di Fossoli: un campo di transito a poca distanza da Piacenza, in comune di Carpi (Mo), dove è stato rinchiuso anche Primo Levi.

Lì hanno transitato gli otto Deportati originari di Calendasco, poi assegnati al campo di Bolzano: le risorse regionali, se arriveranno, serviranno per un evento che ricostruirà la loro storia in occasione della Giornata della Memoria il prossimo 27 gennaio.

In questo percorso di ricostruzione storica, sarà al nostro fianco l’Istituto di storia contemporanea di Piacenza

Lo dico oggi – afferma il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi in un post su Facebook – nella giornata in cui si ricorda il Trentennale dalla Caduta del Muro di Berlino, sollecitato dalle tristissime notizie di attualità: l’incredibile vicenda della necessità di assegnare una scorta alla senatrice Liliana Segre e la scelta vergognosa del Comune di Predappio di non finanziare il Viaggio della Memoria ad Auschwitz,

Segni chiari della decadenza dei nostri tempi. Chi ha paura della memoria? – si chiede per concludere Zangrandi.