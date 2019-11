Pallacanestro Fiorenzuola cerca il “settebello”: al PalaMagni arriva Molinella

Quello operato da Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è stato un inizio di campionato veramente impressionante; la squadra di coach Gianluigi Galetti e del suo staff, profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, ha infatti inanellato una striscia di 6 vittorie su altrettanti incontri disputati, che l’ha proiettata in solitaria in testa alla classifica.

La vittoria dello scorso weekend in quel di Castel San Pietro Terme (BO) contro Olimpia Castello 2010, arrivata all’overtime grazie al buzzer beater di Milo Galli (che con la doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi è risultato il man of the match), ha dato un’ulteriore scossa di entusiasmo ai gialloblu.

Capitan Sichel e compagni si preparano ora alla sfida contro Molix Pallacanestro Molinella di domenica 10 novembre 2019 alle ore 18 al PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda (PC).

Il pieno recupero di Marchetti ha reso tutta la rosa disponibile allo staff gialloblu, domenica impegnato nella sfida anche tra panchine contro la compagine bolognese capitanata da coach Giuliani.

Molix Pallacanestro Molinella arriva al PalaMagni in una fase di involuzione a livello di risultati ma non di prestazioni; dopo un ottimo inizio di stagione, i prossimi avversari dei Bees sono incappati in una striscia di 4 partite consecutive perse, di cui 3 al fotofinish dopo tutta la gara giocata braccio a braccio con gli avversari.

L’ultima di queste, domenica scorsa contro Virtus Spes Vis Imola, ha visto una sconfitta per Pallacanestro Molinella di 1 sola lunghezza, con Giuliani Gu. e Tedeschi migliori realizzatori per i bolognesi, rispettivamente con 23 ed 11 punti.

I prossimi avversari dei gialloblu viaggiano a quota 73,7 punti di media in stagione, concedendone agli avversari 74,2 e risultando squadra equilibrata, che prova a costruire con pazienza il proprio piano partita. Fiorenzuola Bees, dal canto suo, gioca a ritmi decisamente superiori, con un campionato al momento da 91,9 punti di media realizzati ed 82,2 di media concessi agli avversari.

Andrea Maggiotto, in casa gialloblu, è il giocatore dell’intera Serie C Gold Emilia Romagna con la media punti più alta, con 20 punti/partita; è interessante tuttavia analizzare l’ottimo inizio stagione da parte di Guglielmo Giuliani, play-guardia di Molix Pallacanestro Molinella che a soli 19 anni ha iniziato il campionato a 16,3 punti di media.

Palla a due alle ore 18 di domenica 10 novembre 2019. Fiorenzuola Bees vuole volare verso un’altra tappa della fuga iniziale.