Pallacanestro Fiorenzuola, contro Basket 2000 per l’ottava gioia consecutiva

Va in scena al PalaRegnani di Scandiano (RE), domenica 17 novembre 2019 alle ore 18, l’8° Giornata Campionato Serie C Gold Emilia Romagna. Fiorenzuola Bees, in testa al girone dopo 7 gare a punteggio pieno (14 punti), sono ospiti di Basket 2000 Reggio Emilia, in una partita dai mille risvolti per la squadra di coach Galetti.

Quella di Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è ormai certificata come la prima mini-fuga di campionato, che l’ha portata a +4 sulle seconde in classifica, Ferrara Basket 2018 e Olimpia Castello 2010.

Il ciclo di gare che attende i Bees, tuttavia, è di quelli da bollino rosso, con la trasferta contro l’ostica squadra reggiana che precederà l’altro impegnativo test in casa contro Bologna Basket 2016, una delle corazzate del campionato che tuttavia ha subito qualche stop di percorso.

Già nell’ultimo turno, infatti, in quel di Imola la squadra allenata da Tassinari ha subito un ko all’overtime per 71-63, che l’ha portata a perdere la seconda piazza in campionato. Pini, Magni e Germani sono andati in doppia cifra combinando ben 42 dei 63 punti complessivi della gara di Basket 2000 Reggio Emilia, con l’ex della partita Stefano Cunico che ha aggiunto 8 punti alla gara dei reggiani.

Proprio Cunico, 6,7 punti di media nella scorsa stagione con la maglia di Fiorenzuola, è stato uno degli acquisti estivi da parte di Basket 2000, che già dalle prime gare stagionali si è presentata con le credenziali di una squadra accreditata ai playoff di Serie C Gold.

In casa fiorenzuolana, dopo la vittoria contro Molix Pallacanestro Molinella per 106-78, lo staff tecnico in settimana, a ranghi completi, ha voluto lavorare principalmente sull’approccio alla partita, con particolare oggetto d’analisi il primo quarto del match di domenica scorsa.

I 44 punti realizzati nel solo secondo quarto da Fiorenzuola hanno dimostrato pienamente la potenza delle bocche da fuoco gialloblu: Milo Galli, con 13 punti e 14 assist in uscita dalla panchina, è stato una delle chiavi della vittoria, insieme a Fowler e Sichel, letali dall’arco.

Fiorenzuola Bees approccia alla gara con il miglior attacco del campionato, con la strabiliante statistica di 93,9 punti a partita, concedendone 81,6 di media.

Come nelle scorse gare, l’attacco di Basket 2000 Reggio Emilia risulta essere con un numero di possessi inferiore, attestandosi ad una media di 75 punti a partita e con una difesa che ne concede 71,9.

Fiorenzuola è dunque pronto per cercare l’ottavo successo consecutivo, un “ottovolante” che sarebbe a tinte vivacissime, gialle e blu.