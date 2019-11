Pallacanestro Fiorenzuola non vuole fermarsi, contro Lugo Aviators per mantenere la vetta

Dopo la esaltante vittoria per 106-92, ottenuta domenica scorsa contro la forte Bologna Basket 2016, i Fiorenzuola Bees si preparano con grande concentrazione alla prossima sfida in trasferta, in quel di Lugo di Romagna contro Basket Lugo Aviators.

E’ una settimana importante per i gialloblu, chiamati a rispondere con prontezza al primo ed unico ko stagionale, avvenuto proprio nell’ultima trasferta a Scandiano contro Basket 2000 Reggio Emilia. Fiorenzuola, che ancora una volta al PalaMagni ha dimostrato di giocare un basket veloce e a tanti possessi, affronterà una squadra al momento nel pieno mezzo della lotta per evitare i playout, con 3 vittorie e 6 sconfitte nelle prime 9 di Campionato Serie C Gold Emilia Romagna. Contro Basket Lugo sarà una sfida speciale per il coach di Fiorenzuola Gianluigi Galetti; prima del suo approdo in gialloblu in questa stagione, infatti, il coach dei Bees ha vissuto una intensa esperienza a Lugo di Romagna per ben 4 stagioni, con una esaltante cavalcata dalla Serie C Silver fino alla Serie B.

Nell’ultima sfida ad Imola, la squadra di coach Casadei ha subito uno stop per 79-71 frutto di un brutto terzo quarto, dove il parziale di 27-12 per i gialloneri ha indirizzato la partita in favore della squadra di casa dopo un primo tempo estremamente equilibrato. In casa Lugo, i top scorer sono stati Presentazi con 18 punti e Silimbani con 13 punti. In casa gialloblu, si tenterà di sfruttare il momento di forma di Galli, con la guardia fidentina capace di essere l’MVP di giornata nell’ultima sfida contro Bologna Basket 2016, con 20 punti, 6 rimbalzi e ben 8 assist collezionati. Sono stati ben 5, oltre al sopracitato Galli, i giocatori in doppia cifra per Fiorenzuola, che tra questi ha trovato in Livelli e Marchetti giocatori importanti in grado di segnare punti nei momenti decisivi del match.

Fiorenzuola arriva all’incontro mantenendo una media punti impressionante, conferma delle scorse settimane. Sono ben 93,9 punti a partita quelli che fanno la media della squadra di coach Galetti, un dato importante che supera di più di 12 punti/media qualsiasi altra squadra del girone. Basket Lugo fa invece della difesa la propria migliore arma, attestandosi come la quarta difesa del girone a fronte di un attacco non estremamente prolifico (69,5 punti di media a gara). Per i Bees, l’occasione di riscatto in una classifica che li vede ancora saldi al primo posto, a +2 dalla sorpresa Olimpia Castello 2010 e a 6 lunghezze dalle corazzate Ferrara Basket 2018 e Bologna Basket 2016, tra le altre.

Palla a due a Lugo di Romagna sabato 30 novembre 2019 alle ore 21.