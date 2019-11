Per la Vigor Carpaneto duello casalingo con la Savignanese

Domenica alle 14,30 la squadra di Rossini – ultima con la Sammaurese a quota 5 punti – ospita i romagnoli, che precedono di due lunghezze. La guida al match

CARPANETO (PIACENZA), 2 NOVEMBRE 2019 – Il ritornello non cambia: continuare a lottare, migliorare le prestazioni e cercare di risalire la classifica, dove da un lato si vede qualche segnale di luce (leggi tre pareggi consecutivi), ma dall’altro manca il raggio più caloroso, ossia la prima vittoria stagionale in serie D. Ci proverà nuovamente la Vigor Carpaneto, di scena domani (domenica) alle 14,30 al “San Lazzaro” di Carpaneto contro i romagnoli della Savignanese nella decima giornata d’andata del girone D.

I biancazzurri di Stefano Rossini sono reduci dalla beffa di Alfonsine, dove i primi tre punti sono sfumati in extremis a causa del classico gol dell’ex messo a segno da Ettore Casadei all’87’ (1-1). In classifica, Rantier e soci condividono l’ultima piazza con la Sammaurese a quota 5 punti, due in meno della Savignanese in uno scontro dunque importante per l’attuale zona di bassa classifica. Due squadre, quelle di fronte al “San Lazzaro”, accomunate da diversi elementi: un’ottima stagione scorsa, una partenza difficile, recenti risultati sfumati in extremis.

“La prestazione di domenica scorsa – commenta Rossini – è stata buona e abbiamo fatto più di un gradino di crescita rispetto al match precedente contro il Progresso. Dispiace per il risultato finale, questa prova deve essere un punto di partenza e da lì non dobbiamo scendere. Viceversa, aumentando la cattiveria nel chiudere il match quando si è in vantaggio e non prendere gol nei momenti di difficoltà, si prendono più sicurezza e coraggio”. Quindi aggiunge. “Contro la Savignanese sarà una partita difficile, come lo sono tutte in questo campionato. E’ una formazione con un buon mix, ha qualità ed esperienza, non va sottovalutata, come del resto tutte le squadre”.

La Vigor dovrà rinunciare a due giovani centrocampisti, entrambi infortunati: Giacomo Rossi (1999) e Davide Romeo (2000). In forte dubbio, inoltre, il difensore Francesco Bini, sempre per un problema fisico.

Questi i convocati per la partita contro la Savignanese.

Portieri: Lassi, Dieye

Difensori: Bini, Barba, Brizzolara, Confalonieri, Favari, Rocchi, Rossini M., Zuccolini

Centrocampisti: Abelli, Fittà, Galazzi, Mastrototaro, Zazzi, Manna

Attaccanti: Bruno, Giannini, Rantier, Rivi, Piscicelli

L’AVVERSARIO – La Savignanese è allenata da Oscar Farneti e sta disputando il suo secondo campionato di serie D della storia, dopo l’ottimo debutto nella scorsa stagione con la salvezza tranquilla (undicesimo posto con 48 punti nel girone F). Tra i giocatori più esperti, il difensore Claudio Cola (recentemente ex Santarcangelo, Forlì, Rimini, Cesena e San Marino) – classe 1986 – e il centrocampista Marco Brighi (1983), uno dei quattro fratelli calciatori (il più noto è Matteo, ora in B all’Empoli) e che in carriera vanta anche la presenza nella rosa della Juventus in serie A 2002-2003, pur non collezionando presenze, dopo aver comunque calcato palcoscenici professionistici.

In classifica, la Savignanese è quattordicesima con 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte. Il secondo urrah è stato strozzato in gola domenica scorsa al 96’ nel 2-2 contro il Lentigione, con i romagnoli raggiunti appena prima dal triplice fischio dal rigore realizzato da Caprioni.

“Non abbiamo vinto – spiega mister Farneti – due partite per pochissimi secondi. Eravamo pronti alle difficoltà di questa stagione, sapendo benissimo quale campionato ci aspettasse anche se pensavamo di far di più in questo avvio. Cosa ha inciso? L’approdo in un girone che si sta rivelando più qualitativo e un involontario pensiero che magari il nostro ruolo fosse un pochino più semplice dopo un’annata come la scorsa. Le prestazioni, comunque, ci sono state; sappiamo che per salvarci il primo dato importante è non prendere tantissimi gol”. Quindi aggiunge. “Non conosco particolarmente il Carpaneto, so che è reduce da un buon campionato lo scorso anno, era costruita per far nuovamente bene e che ha cambiato allenatore. Mi aspetto una Vigor che faccia la partita, credo sia normale, e che troverà di fronte una squadra che non vuole perdere”.

La Savignanese dovrà fare a meno del nuovo acquisto Mirco Spighi, centrocampista classe 1990 e che ha giocato anche in serie B con la Spal, maturando più di 200 presenze nei professionisti: per lui, un turno di squalifica pregresso ancora da scontare.

LA TERNA ARBITRALE – A dirigere l’incontro tra Vigor Carpaneto e Savignanese sarà l’arbitro Gianluca Delnotaro della sezione AIA di Verbano Cusio Ossola, coadiuvato dagli assistenti Andrea Mirarco di Treviso e Matteo Pinna di Pinerolo.

DOMENICA E’ ANDATA COSI’… – Questi i tabellini dei più recenti impegni delle due formazioni.

ALFONSINE-VIGOR CARPANETO 1-1

ALFONSINE: Carroli, Ricci Maccarini, Manara, Magri (69’ Innocenti F.), Bertoni, Succi (86’ Casadei), Santucci (69’ Alessandrini), Derjai, Innocenti R., Saporetti (90’ Ricciotti), Venturi (82’ Tavolieri). (A disposizione: Palermo, Ferri, Sarto F., Gavoci). All.: Gori

VIGOR CARPANETO: Lassi, Rossini M., Favari (79’ Barba), Bini, Mastrototaro (86’ Zuccolini), Confalonieri, Galazzi, Zazzi, Bruno, Rantier (73’ Rivi), Abelli. (A disposizione: Dieye, Rocchi, Brizzolara, Fittà, Giannini, Piscicelli). All.: Rossini S.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata (assistenti Varano e Singh)

RETI: 59’ Confalonieri (V), 87’ Casadei (A)

NOTE: Ammoniti Ricci Maccarini, Santucci, Bertoni (A), Rossini M. (V).

SAVIGNANESE-LENTIGIONE 2-2

SAVIGNANESE: Mordenti, Guidi, Cola, Tamagnini A. (80’ Poggi), Brighi, Longobardi (80’ Gadda), Rossi, Giacobbi, Manuzzi F., Miori, Scarponi (77’ Peluso). (A disposizione: Ambrosini, Castellano, Tisselli, Jassey, Cristiani, Manuzzi R.). All.: Farneti

LENTIGIONE: Rossi, Castelluzzo (82’ Sanat), Maffezzoli, Scalini, Dall’Osso, Zagnoni, Piccinini, Parisi (46’ Tamagnini F.), Bernasconi (75’ Caprioni), Bouhali (65’ Barranca), Ferri. (A disposizione: Cheli, Marconi, Palmiero, Kane, Falanelli). All.: Notari

ARBITRO: Esposito di Napoli

RETI: 30’ Guidi (S), 33’ Ferri (L), 55’ Tamagnini (S), 96’ rig. Caprioni (L).

NOTE: Ammoniti Castelluzzo, Tamagnini F., Maffezzoli, Barranca (L), Scarponi, Brighi (S).

IL TURNO – Questo il programma della decima giornata d’andata (domenica ore 14,30): Calvina-Alfonsine, Fanfulla-Crema, Forlì-Progresso, Lentigione-Correggese, Mantova-Mezzolara, Sammaurese-Breno, Sasso Marconi Zola-Fiorenzuola, Sporting Franciacorta-Ciliverghe, Vigor Carpaneto-Savignanese.

LA CLASSIFICA – Mantova 23, Fiorenzuola 21, Correggese 18, Mezzolara 16, Lentigione, Progresso, Crema 14, Sporting Franciacorta, Fanfulla, Breno 13, Ciliverghe 11, Forlì, Alfonsine 10, Savignanese 7, Sasso Marconi Zola, Calvina 6, Vigor Carpaneto, Sammaurese 5.

I BOMBER – Questa la classifica dei marcatori (prime posizioni) del campionato.

10 reti: Scotto (Mantova) – 6 su rigore

7 reti: Guccione (Mantova), Triglia (Breno) – 2 su rigore

6 reti: Altinier (Mantova)

5 reti: Carrasco (Correggese), Girotti (Progresso) – 2 su rigore, Manuzzi F. (Savignanese), Pieri (Sammaurese), Piraccini (Fiorenzuola) -3 su rigore, Sereni (Mezzolara) – 2 su rigore

4 reti: Bardelloni (Sporting Franciacorta), Bertazzoli (Sporting Franciacorta) – 1 su rigore, Confalonieri (Ciliverghe) – 1 su rigore, Mangiarotti (Sporting Franciacorta) – 1 su rigore, Saporetti (Correggese) – 1 su rigore.

Ufficio stampa Vigor Carpaneto 1922