Per una valigetta di libri, gioco letterario dedicato a Jane Austen in Bookbank

Siete dei veri lettori? Siete amanti dei quiz? Avete voglia di mettervi alla prova? Eravate fan del gioco “Per un pugno di libri”? Bene, il vostro momento è arrivato: sabato 23 novembre (ore 16 e 30) in Bookbank a Piacenza parte un quiz a premi chiamato “Per una valigetta di libri”.

Proprio come nella trasmissione, ci saranno due squadre che si fronteggeranno e si contenderanno il premio, una valigetta piena di libri appunto, rispondendo a domande e affrontando giochi letterari. A condurre il gioco sarà Valeria Laffeni, grande lettrice ed esperta di letteratura classica (e non). Ogni puntata avrà un tema principale (quello di sabato 23 sarà Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen) che sarà l’oggetto di alcuni giochi. All’inizio si formeranno le squadre (max 5 persone per squadra), ogni squadra sceglie un portavoce, ci sarà una breve introduzione letteraria sull’autore e sul romanzo tema della puntata e poi via ai giochi.

– PARLIAMONE A TAVOLINO: 5 domande a risposta aperta sull’opera, sull’autore e sulla sua bibliografia.

Punteggio: 2 punti

– SEGUI LA TRACCIA: le squadre dovranno indovinare il titolo di un’opera seguendo gli indizi che verranno forniti (max 10 aiuti).

Punteggio: max 10, ad ogni indizio richiesto il punteggio scenderà di 1 punto

– SPARA L’AUTORE: verranno elencati titoli di alcuni libri, 5 secondi a disposizione per dire il nome dell’autore, risponderà ciascun concorrente.

Punteggio: 1 punto ad ogni risposta indovinata

– ALZA LA MANO E DAMMI IL TITOLO: verranno elencati alcuni autori, 5 secondi a disposizione per dire il titolo di una loro opera, risponderà ciascun concorrente.

Punteggio: 1 punto ad ogni risposta indovinata

– SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE: verrà consegnato a entrambe le squadre un elenco contenente 10 personaggi/protagonisti di opere narrative. Le squadre dovranno indicare titolo e autore del romanzo.

Punteggio: 1 punto ad ogni risposta indovinata

– TabooK ogni squadra nomina un giocatore al quale verrà comunicato il titolo di un romanzo. Il giocatore prescelto dovrà mimare il titolo alla propria squadra che dovrà indovinarlo.

Punteggio: chi risponderà in minor tempo, si aggiudicherà 5 punti

Ciascun momento sarà intervallato da una piccola “pietra preziosa” che ciascun concorrente si porterà a casa indipendentemente dall’esito della gara. Le pietre preziose (chiamate per nome: topazio, smeraldo, diamante, rubino…) e sono curiosità, aneddoti, letture di brani etc. piccoli ornamenti letterari, preziosità che servono a rendere ancora più ghiotta la nostra lettura!!

PER UNA VALIGETTA DI LIBRI:

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO, Jane Austen

sabato 23 novembre, ore 16.30

costo 8 euro

Prenotazione obbligatoria (max 10 concorrenti)