Piace subito in vantaggio contro il Fano 0 -1 LA DIRETTA

LA DIRETTA

Dopo un inizio aggressivo del Fano, è il Piacenza ad andare in vantaggio al 4′ con Corradi. Per il centrocampista biancorosso è il primo gol stagionale.

I padroni di casa cercano di contenere i biancorossi, al 18′ arriva il primo cartellino giallo per il Fano, ammonito il difensore Ricciardi per fallo su Corradi.

Il secondo fallo, commesso su Imperiale, fa scattare il rosso per Ricciardi. Dal 29′ il Fano è in 10.

Ecco i convocati

ALMA JUVENTUS FANO: 22 Venditti, 2 Ricciardi, 4 Gatti, 8 Carpani (c), 10 Baldini, 15 Di Sabatino, 18 Parlati (vc), 23 Tofanari, 26 Marino, 27 Barbuti, 30 Kanis. All: Gaetano Fontana

A disp: 12 Fasolino, 3 Diop, 5 Said, 7 Massardi, 13 Boccioletti, 14 Giorgini, 21 Sapone, 24 Paolini, 25 Sarli, 28 Beduschi, 30 Kanis

PIACENZA: 1 Bertozzi, 3 Imperiale, 4 Pergreffi (c), 10 Corradi, 13 Zappella, 14 Marotta, 15 Milesi, 16 Cattaneo, 18 Della Latta, 21 Bolis, 23 Paponi. All: Arnaldo Franzini

A disp: 12 Ansaldi, 30 Riccardi, 2 El Kaouakibu, 5 Giandonato, 6 Borri, 8 Nicco, 11 Sylla, 27 Forte, 29 Nannini

Allenatore: Gianpiero Miele di Nola

Assistenti: Marco Ceolin di Treviso ed Andrea Torresam di Bassano del Grappa