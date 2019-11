Piace, scatta l’ora della Coppa Italia. Ecco come acquistare i biglietti per la gara col Cesena

Dopo l’opaco pareggio senza gol in campionato, in casa contro L’Imolese, il Piacenza Calcio è pronto a scendere di nuovo in campo. Mercoledì 27 novembre, ore 17 e 30, i biancorossi faranno visita al Cesena, allo stadio “Dino Manuzzi-Orogel”, nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C.

E’ già attiva da qualche giorno la prevendita dei biglietti per il settore ospiti. Ecco la modalità di acquisto dei tagliandi per i supporter biancorossi:

– On line sul sito http://www.vivaticket.it/

– Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket:

1) TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza

2) GOLD BET, via Alessandria – Piacenza

3) CARTOLERIA EDICOLA IL GIRASOLE, via Roma, 36 Borgonovo V.T.

4) SEGNALI DI FUMO, via S.Rocco 11, Fiorenzuola d’Arda

PREZZO SETTORE OSPITI:

Biglietto Intero: euro 8,00

Biglietto Ridotto Junior: euro 5,00 (dall’età di 5 fino a 13 anni compiuti)

I tagliandi del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19 di martedì 26 novembre, pertanto il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti.

I biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity Card.