Piacenza tra le città più ricche d’Italia, con 31 mila euro di Pil. Superiore alla media europea

Piacenza tra le città più ricche d’Italia, il Pil per abitante è superiore alla media europea.

Lo si scopre leggendo una recente indagine realizzata da “Il Sole 24 Ore” – su dati Eurostat 2016 – che mostra come nella nostra provincia il Pil per abitante sia pari a 31 mila euro, di poco ma comunque superiore alla media europea che corrisponde a 28 mila 200 euro.

Un dato in controtendenza rispetto all’andamento generale delle province italiane: come spiega il quotidiano economico, infatti, troviamo che la maggior parte è sotto la media europea. Se a livello nazionale Piacenza si colloca al 24esimo posto, il risultato peggiore arriva da Agrigento, mentre a Milano il Pil per abitante risulta in media oltre il triplo rispetto alla città siciliana. Anche a Napoli le cose vanno tutt’altro che bene, mentre gli altri due grandi agglomerati urbani – Roma e Torino – restano sopra la media anche se nel capoluogo piemontese certo non di un gran margine.