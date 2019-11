PIACENZA – IMOLESE 0-0



AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

70′ – Bella giocata di Nannini che scarica per Sestu al limite dell’area, tiro bloccato da Rossi

62′ – Nell’Imolese entra Latte Lath per Belcastro

60′ – Problemi per Imperiale, al suo posto Nannini

50′ – Grande occasione per il Piacenza: assist di Paponi per Nicco che in area da ottima posizione si fa parare il tiro da Rossi

46′ – Subito Piacenza in avanti, bel cross di Sestu per Paponi anticipato di un soffio

Via alla ripresa, nessun cambio fra i 22 in campo

Fine primo tempo: 0-0 al Garilli, poche emozioni

45′ – 1 minuto di recupero

42′ – Fallo di mano di Imperiale: cartellino giallo. Poco dopo ammonizione anche per Belcastro

37′ – Ancora Piacenza pericoloso, grande giocata di Sestu che di tacco serve Paponi, il numero 23 difende palla e gira verso la porta: blocca a terra Rossi

35′ – Azione personale di Della Latta che calcia da fuori area, pallone ampiamente a lato

33′ – Proteste biancorosse per un presunto fallo di mano in area dell’Imolese, l’arbitro fa proseguire

27′ – Belcastro prova a sorprendere Del Favero con un pallonetto da centrocampo, palla fuori non di molto

19′ – Imolese vicino al vantaggio: grande risposta di Del Favero che non si fa sorprendere da una deviazione dopo una conclusione improvvisa di Schiavi

10′ – Meglio in avvio l’Imolese, la bella conclusione di Valeau esce di poco

1′ – Fischio d’inizio al Garilli

Formazioni

Piacenza: Del Favero, Della Latta, Milesi, Pergreffi, Zappella, Nicco, Marotta, Corradi, Imperiale, Sestu, Paponi. A disposizione: Bertozzi, Ansaldi, El Kaouakibi, Giandonato, Borri, Cacia, Sylla, Cattaneo, Bolis, Forte, Nannini. Allenatore: Franzini

Imolese: Rossi, Marcucci, Tentoni, Belcastro, Ngissah, Padovan, Boccardi, Carini, Valeau, Della Giovanna, Schiavi. A disposizione: Libertazzi, Seri, Alboni, Checchi, Alim, Latte Lath, Vuthaj, Provenzano, Bolzoni, Artioli, Ingrosso. Allenatore: Atzori

E’ un Piacenza a caccia del terzo successo consecutivo quello che domenica (ore 17.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) ospita al Garilli l’Imolese.

Nelle scorse settimane si era parlato di un mese di novembre che, complice il calendario, avrebbe potuto (e dovuto) rilanciare i biancorossi dopo un inizio di campionato altalenante e la squadra di Franzini ha finora risposto centrando i tre punti – seppur con qualche sofferenza di troppo – contro Gubbio e Fano.

Si cerca ora il tris nel rematch del recente confronto, sempre al Garilli, di Coppa Italia: in quell’occasione a spuntarla ai calci di rigore fu il Piacenza. Sulla carta un altro avversario abbordabile per i biancorossi: i romagnoli guidati da Gianluca Atzori occupano al momento la penultima posizione in graduatoria con 11 punti (devono però ancora recuperare la partita non disputata domenica contro la Triestina), ma arrivano da un periodo positivo fatto quattro risultati utili consecutivi fra i quali spiccano il successo contro il Carpi e il prezioso pareggio strappato al Sudtirol.

Massima attenzione dunque per il Piacenza, ma anche l’occasione per provare ad avvicinare le posizioni altissime della classifica ed arrivare lanciati al derby contro la Reggiana, anche se prima i biancorossi saranno chiamati alla trasferta di Cesena in Coppa Italia. Sul fronte formazione può sorridere Franzini che recupera per la gara Sestu e Cacia (anche se con tutta probabilità partiranno dalla panchina), come anticipa il direttore sportivo Luca Matteassi: “Cacia oggi (venerdì, ndr) rientra completamente in allenamento e penso proprio che sarà a disposizione domenica. Sestu sarà a disposizione al 100%”. “L’imolese – inquadra la gara – è sicuramente una squadra importante e costruita bene che sa fare calcio, il nostro obiettivo è sempre quello di scendere in campo per vincere”.

Una battuta anche sul mercato: “Mi confronto spesso con il mister, ma adesso per noi è presto, pensiamo solo ad accumulare punti. La nostra fortuna è quella di avere grandi giocatori e un grande mister che rimangono sempre positivi e pensano solo a dare il meglio in campo senza farsi distrarre dalle vicende esterne”.