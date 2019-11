Piacenza Pallanuoto, week end positivo per le giovanili

Piacenza Pallanuoto 2018, i risultati delle gare del week end delle squadre giovanili

UNDER 15A – Seconda partita del girone di qualificazione per i giovani Under 15 della Piacenza Pallanuoto 2018 che a Melzo di trovano di fronte i ragazzi della Busto Pallanuoto.

Il Piacenza parte subito bene e dopo 10” realizza il primo goal con Biella che, dopo aver preso palla ad inizio tempo, riesce con un’entrata verso la porta a superare il diretto avversario ed a battere il portiere bustese. Il Busto prova subito a cercare il pareggio, ma la girata del centro boa si ferma sul palo della porta difesa da Zuccheri. I piacentini hanno comunque un ritmo più alto e continuano a macinare goal portnado il parziale del primo tempo sullo 0-4. Nel secondo tempo è sempre il Piacenza che spinge in attacco e segna prima con una bella rovesciata di Tonani dal centro, poi con Finetti in controfuga ed a seguire Rubino con un’azione personale conclusa con un tiro dai 6 metri. Il busto riesce a trovare il goal su superiorità numerica conclusa da Montanino.

Nel terzo tempo nel Piacenza largo spazio ai più giovani che difendono bene ma sprecano molto in attacco. Il Busto segna con una bella girata dal centro di Montanino e con un bel tiro dai 5 metri di Montalto. I piacentini trovano il goal con il giovane Mazzadi che in controfuga beffa il portiere con un bel tiro sul primo palo. Nell’ultimo tempo il Piacenza ha ancora molto fiato e voglia di portarsi in attacco e non spreca le occasioni in controfuga con Finetti, Tonani e Biella. Negli ultimi secondi di gioco il Busto prova ad attaccare portando in azione offensiva il portiere ma uno sveglio Lucchi in porta prima para e poi realizza una rete da porta a porta.

Il commento del Mister Di Gianni: “Sono molto contento per i ragazzi che hanno trovato la prima vittoria in campionato contro una squadra giovane. Dobbiamo lavorare ancora molto per eliminare tutte le disattenzioni difensive e per migliorare il nostro gioco in superiorità numerica”. Prossima partita fra 3 settimane contro Spazio Sport One dove i piacentini devono cercare di vincere per sperare nella qualificazione in un girone composto con squadre di alto livello.

BUSTO PALLANUOTO / PIACENZA PALLANUOTO 4-13 (0-4) (1-3) (2-1) (1-5)

Busto Pallanuoto: Girasole, Montanino(2), Vergallo, Castenedoli, Montalto(2), Azzolini, Marasco, Marinaro, Beretta, Iara, Tambini. All. Raffaella Pizzo

Piacenza Pallanuoto: Zuccheri, Bruschi, Alberti, Marchesi, Molinari, Rubino(1), Barbieri, Girani, Bekric, Biella(4), Tonani(3), Mazzadi(1), Lucchi(1), Finetti(3), Guidotti. All. Di Gianni Rocco

Arbitro: Bacher

– – – – – –

U14 BIANCA PNI – Ottima prestazione dell’Under 14 che finalmente trova la vittoria nel bellissimo impianto di Rho. Scesi in campo concentratissimi, i piacentini nei primi minuti conquistato una espulsione temporanea e in due minuti si portano sul 3-0. Non si arrende il Barzanò che continua a impensierire, senza successo, la difesa di Piacenza, che trova invece una nuova rete.

Secondo tempo di studio per entrambe le formazioni, e terzo tempo equilibrato con i gol piacentini concentrati tutti nella seconda metà. Le marcature proseguono anche nel finale e Piacenza arriva in doppia cifra.

Piacenza PN 2018 Bianca – PN Barzano’ Blue: 10 – 4 (4-0)(1-1)(2-2)(3-1)

Piacenza PN 2018 Bianca: Casali, Bassani, Bolsi, Cassanelli (1), Facenda, Molinari (2), Porcari (3), Sala, Biolzi, Krstev (2), Devoti, Sartori (2). All. Bocciarelli

PN Barzano’ Blue: Brigo, Colombo (1), Mariani, Mino’, Piazza (1), Proietti, Roscillo, Sciacchitano, Tosto, Vigano’, Fumagalli (2). All. Frigerio

Aribtro: Giada Rossella Vezzola

– – – – – –

UNDER 14 Serie C PNI – Continua la striscia di vittorie per l’under 14 blu del Piacenza Pallanuoto 2018 che nelle acque di Rho si impone su un modesto H2O Muggiò con un perentorio 2-11.

La formazione di mister Mastrogiovanni è sicuramente superiore sul piano fisico e inizia ad affrontare la partita col piede giusto, i ragazzi seguono i consigli del mister e si schierano molto bene in avanti giocando diverse palle al centro che portano ai goal di Bekric e Barbieri per le prime due segnature del match; il terzo sigillo arriva con una rapida controfuga di Girani che con un gran tiro la inserisce alle spalle del portiere.

Inizio secondo tempo Bekric fa doppietta ma emerge un po’ di inesperienza e si vedono numerosi errori anche sotto porta; i piacentini subiscono anche un goal, ma allo scadere del secondo con una bella controfuga Ferrari insacca alle spalle del portiere avversario per il 1-5 di fine secondo tempo. Ad inizio terzo tempo i piacentini subiscono subito un goal, mister Mastrogiovanni chiama time out per richiamare i suoi all’ordine e nel terzo tempo si assiste ad un monologo dei piacentini, trascinati dal capocannoniere del torneo Bekric, che perdura anche nell’ultimo parziale dove oltre allo scatenato Bekric vanno a segno Barbieri, per la doppietta personale, e la Capitana Perazzoli, chiudendo la partita sul 2 a 11 in favore dei piacentini che si trovano per il momento in vetta al proprio girone

H2O MUGGIò – PIACENZA PALLANUOTO 2018 BLU 2 – 11

La formazione: 1)Valla Matteo 2) Simone Alberti 3)Michael Barbieri 4) Amar Bekric 7 5)Francesco Corradi 6)Riccardo Girani 7)Nicolò Ferrari 1 8)Beatrice Tomasoni 9) Pietro Belforti 10) Emma Martini 11)Fabrizio Marchini C)Anna Perazzoli