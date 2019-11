Piacenza parte del progetto Ecolaboration per il riciclo

La giovane svedese Greta Thunberg sta prepotentemente risvegliando le nostre coscienze assuefatte al consumismo, per far capire meglio quanto sia necessario porre la massima attenzione alla sostenibilità ambientale modificando le abitudini di consumo.

L’uso di macchine domestiche per il caffè porzionato in capsule o cialde si è rapidamente diffuso negli ultimi anni, soprattutto grazie alla commercializzazione di prodotti di semplice utilizzo e manutenzione. Ingombri ridotti, costi piuttosto contenuti e un ottimo caffè molto simile a quello del bar sono i punti di forza del loro successo. Ma proviamo a chiederci quanto inquinano gli scarti del processo di percolazione fatta con la macchina da caffè multifunzione.

Le nonne e le mamme hanno sempre insegnato a conservare i fondi di caffè, da moka o macchina che sia, per fertilizzare le piante di casa: uno di quei suggerimenti della saggezza popolare che sono sempre validi.

Per gli utilizzatori delle cialde (messe in commercio prima rispetto alle capsule) il punto critico erano i filtri, più economici delle capsule ma che non potevano essere smaltiti come carta da riciclo. Fortunatamente nel frattempo è stato messo a punto un involucro biodegradabile rispettoso dell’ambiente, evitando di dover smaltire le cialde nell’indifferenziato; quelle di ultimissima generazione sono di materiale compostabile, idoneo per essere conferito nell’umido e diventare concime.

I possessori delle macchine da caffè che sfruttano le capsule ricorderanno il rapido boom, che ha visto conferire fra i rifiuti differenziati milioni di involucri ogni anno solo in Italia: i numeri hanno destato preoccupazione entro breve tempo, per via di quel residuo misto di alluminio e polvere di caffè.

Fortunatamente nel 2018 CIAL (Consorzio Imballaggi in Alluminio), Federambiente, il Consorzio CIC con Nespresso Italia hanno rinnovato l’accordo siglato sette anni prima per lo sviluppo e la gestione in Italia del progetto Ecolobaration, che Nespresso ha attivato in tutto il mondo. Il progetto messo in campo è basato su una strategia di raccolta e riciclo delle capsule, portando lo scarto ad essere reimmesso nel ciclo produttivo nel pieno rispetto della filosofia alla base dell’economia circolare.

Gli impianti di smaltimento dei rifiuti provvedono a separare l’alluminio dai residui del caffè, per riciclare completamente l’alluminio utilizzato per la capsula con un dispendio energetico solo del 5% rispetto all’energia necessaria per la produzione. Il caffè viene invece raccolto e trasportato a Pavia, dove alcune aziende agricole lo destineranno alla concimazione delle risaie locali: in questa filiera il riso prodotto viene donato al Banco Alimentare.

Il progetto Ecolaboration ha messo radici anche sul territorio piacentino dove è possibile conferire le capsule di alluminio, per favorire il cittadino ecologicamente responsabile:

Boutique Piacenza c/o COIN

Corso Vittorio Emanuele 144

29121 Piacenza

Orari di apertura: lun-ven 9:30 – 19:30, sab 9:30 – 20:00, dom 10 – 13 / 15:30 – 19:30

Per gli appassionati delle proprie origini ed i più nostalgici, la memoria corre a quei concittadini piacentini con la valigia che si spingevano fino ai Paesi dell’America del centro e del sud per dedicarsi alle coltivazioni del tanto amato caffè.