Piacenza più vicina a Milano, dal 15 dicembre in stazione due coppie di Frecciargento

Piacenza più vicina a Milano. Dal prossimo 15 dicembre, giorno di entrata in vigore dell’orario invernale, sei Frecciargento Etr -700, da poco entrati in servizio, utilizzeranno infatti la linea veloce tra Milano e Bologna: due coppie di questi treni sosteranno anche nella nostra città.

Chi vorrà quindi raggiungere il capoluogo lombardo in poco più di mezz’ora (fermata Milano Centrale) potrà quindi usufruire dell’alta velocità salendo sui convogli alla stazione cittadina, pagando ovviamente un biglietto più costoso. Il nuovo servizio, in partenza e in arrivo, riguarda allo stesso modo le stazioni di Parma, Modena e Reggio Emilia.

“La “modifica con accelerazione di percorrenza” – riporta l’agenzia Teleborsa – è stata dettata dai risultati di indagini di mercato, che hanno fatto emergere la necessità di maggiori collegamenti per Milano, in determinati orari, proprio i per bacini di Modena, Parma e Piacenza”.

Foto Trenitalia