Piacenza si stringe ai vigili del fuoco, colpiti dalla tragica scomparsa di Matteo Gastaldo, Antonio Candido, Marco Triches, rimasti uccisi nell’esplosione di una cascina in provincia di Alessandria mentre compivano il proprio dovere.

Nel pomeriggio di mercoledì il Prefetto Maurizio Falco, insieme al Sindaco Patrizia Barbieri e ai rappresentanti delle Forze di Polizia, dell’Esercito e della Croce Rossa hanno fatto visita al Comando provinciale per esprimere “sentimenti di vicinanza e partecipazione” al Comandante Danilo Pilotti e a tutti gli appartenenti al Corpo per la morte dei tre colleghi.

Foto 3 di 8















Nell’occasione il Prefetto ha deposto un mazzo di fiori, ringraziando “i Vigili del Fuoco e tutti gli uomini in divisa che lavorano quotidianamente in silenzio per la sicurezza e la tranquillità della propria comunità”.