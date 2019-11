Piazza Cavalli, tra musica e solidarietà si accendono le luci dell’albero di Natale

Si accendono le luci di Natale in città e anche il SAP – Sindacato Autonomo di Polizia – partecipa a questo evento con una iniziativa benefica per rendere, con il proprio contributo musicale, ancora più luminose le festività piacentine.

“Il SAP – spiega il Segretario Provinciale Marco Fusari – ritiene di poter essere un utile strumento di collegamento tra la cittadinanza e gli agenti di Polizia che lavorano a Piacenza, un mezzo con lo scopo di sviluppare quella “prossimità” con i cittadini alla base del dialogo a cui non si deve rinunciare. Come sindacato – spiega il Segretario Provinciale – abbiamo pensato di organizzare un’iniziativa volta a sostenere l’importante attività messa in atto da “Il Pellicano Piacenza Onlus” dedicata a realizzare progetti dell’Ospedale di Piacenza a sostegno della salute della comunità”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Piacenza e in collaborazione con Confcommercio Unione Commercianti, vedrà esibirsi il coro gospel “The Bells” con una poliziotta in forza al SAP nelle vesti di direttrice. Nel pomeriggio di sabato 30 novembre, il programma prevede che il coro gospel “The Bells” – dalle ore 16:30-, assistito da un nutrito gruppo di donne del SAP, percorrendo le vie del centro intoni canti di Natale giungendo al culmine delle propria esibizione durante l’accensione dell’albero in Piazza Cavalli prevista per le ore 17.30.