Pioggia di stelle al Municipale, tutto pronto a Piacenza per la nuova Guida Michelin

Tutto pronto a Piacenza per la presentazione – mercoledì 6 novembre – della Guida Michelin Italia, giunta quest’anno alla 65esima edizione, che la nostra città ospiterà per la prima volta sotto i riflettori delle principali testate giornalistiche nazionali e internazionali.

Il palcoscenico principale, alle ore 11, sarà quello del Teatro Municipale, al quale seguirà alle 12.30 il Light Lunch alla Galleria Ricci Oddi per circa 500 invitati; ultimo appuntamento di giornata la cena di gala nell’ex Chiesa di Sant’Agostino con piatti preparati dagli chef stellati.

Il programma della cerimonia al Municipale, condotta da Fulvio Giuliani, prevede in apertura le videointerviste allo chef Mauro Uliassi, new entry fra i ristoranti premiati con tre stelle dalla guida 2019, e Martina Caruso, che ha conquistato il premio Michelin Chef Donna 2019. Quindi verranno assegnati i premi speciali: Young Chef, Qualità nel Tempo, Servizio di Sala e Passion for Wine Award, prima dell’annuncio dei ristoranti stellati. “Nulla trapela sul Palmares 2020 – scrive l’Ansa -, ma i curatori fanno sapere che il numero sarà in crescita”. Sarà possibile seguire l’evento in diretta su live.michelin.it o sulla pagina Facebook www.facebook.com/MichelinItalia/.

La scorsa edizione della guida aveva confermato per Piacenza due élite nella ristorazione: “La Palta” di Bilegno di Borgonovo Valtidone, con la chef Isa Mazzocchi, e il Nido del Picchio di Carpaneto Piacentino, con lo chef Daniele Repetti, entrambi premiati con una stella.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ – Per consentire l’organizzazione e lo svolgimento della presentazione della Guida Michelin Italia, evento per il quale è previsto un notevole afflusso di partecipanti, si rendono necessarie alcune limitazioni al traffico.

Fino alle ore 18 di mercoledì 6 novembre, negli spazi delimitati da apposita segnaletica in via S. Siro, di fronte alla Galleria Ricci Oddi, sarà consentita la sosta ai soli veicoli a servizio della manifestazione, identificati dal contrassegno esposto sul parabrezza. Sino alle 13 di giovedì 7, sarà consentito il transito ai soli residenti e titolari di autorimesse o posti auto nel tratto di via Giordani tra il civico 3 e Stradone Farnese, nonché nel tratto di via Alberici tra la rotatoria con via IV Novembre e il civico 3 di via Giordani.

Dalle 7.30 alle 16 di mercoledì 6 novembre, nel tratto di via S. Siro compreso tra via Giordani e via S. Franca saranno vietate la circolazione e la sosta. Dalle 7.30 alle 13 del 6 novembre – in ogni caso sino al termine dell’evento – saranno istituiti il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata anche nel tratto di via Verdi tra vicolo S. Martino e piazza S. Antonino. Mercoledì 6 novembre, tra le 7.30 e le 16, i veicoli diretti al Garage Politeama dovranno arrivare da Corso Vittorio Emanuele e via San Siro. Contestualmente, i mezzi del trasporto pubblico locale che abitualmente transitano in via Alberici percorreranno via Nasolini, via IV Novembre, via Genova, Corso Vittorio Emanuele, Stradone Farnese e via Giordani.

Durante lo svolgimento dell’evento, dalle 6 alle 18 di mercoledì 6 novembre, non potranno circolare all’interno della zona di particolare rilevanza urbanistica i veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 quintali.