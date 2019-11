Piroli nuova vicepresidente del consiglio comunale “Lavoriamo insieme per il bene di Piacenza”

Giulia Piroli è la nuova vicepresidente del consiglio comunale di Piacenza dopo le dimissioni di Sergio Dagnino.

L’elezione è avvenuta al terzo round, dopo che nell’ultima seduta del consiglio sul nome della stessa Piroli era arrivata una fumata nera.

La consigliera Pd ha ottenuto 11 voti a favore (arrivati dalla minoranza, oltre che da Antonio Levoni dei Liberali e Michele Giardino del Gruppo Misto): gli stessi ottenuti nelle prime due votazioni, ma in questo caso, come da regolamento del consiglio, era sufficiente la maggioranza relativa.

Il Pd – per voce di Giorgia Buscarini che ha parlato a nome della minoranza – ha riproposto il nome di Piroli: “Persona – ha detto Buscarini – che siamo certi agirà con correttezza, rigore e onestà intellettuale, come sempre ha fatto nei proprio incarichi di natura istituzionale. Una persona che può rappresentare seriamente una carica istituzionale, al di là della casacca e del colore politico”.

Dal canto proprio la maggioranza, come già accaduto lunedì scorso, non ha partecipato al voto: “Il metodo è stato sbagliato, non c’è nulla di personale contro Piroli; lasciamo che la minoranza esprima un proprio candidato. Siamo certi che la consigliera farà con abnegazione il suo lavoro, per il quale le rivolgiamo gli auguri”.

“Non avrei mai detto fino a qualche settimana fa di essere eletta vicepresidente – dice Giulia Piroli -, un incarico che accetto e per il quale ringrazio tutti coloro che mi hanno votata e anche coloro che non lo hanno fatto. Mi piacerebbe che quest’aula, che frequento ormai dal 2007, non fosse luogo in cui sfogare le varie strumentalizzazioni politiche, ma dove si parla per il bene dei cittadini”.

“Lavoriamo – rivolge un appello – superando le contrapposizioni per il bene di Piacenza, che ne ha tanto bisogno”.