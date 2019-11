“Più collegamenti e ampliamento Treni Rock” Callori firma il “Patto con i pendolari”

Si è svolto nel tardo pomeriggio del 27 novembre, presso la sede di piazzale Marconi, l’incontro tra l’Associazione Pendolari Piacenza e il coordinatore di Fratelli d’Italia e Consigliere Regionale Fabio Callori.

“L’incontro – fanno sapere i Pendolari -, dopo le incomprensioni delle settimane precedenti a seguito dell’annuncio dell’introduzione dell’alta velocità sulla linea Piacenza – Milano, si è svolto in un clima di collaborazione e condivisione. Nello specifico l’Associazione Pendolari Piacenza ha ribadito i propri obiettivi, illustrando le criticità e le aree di miglioramento, su cui tutti i candidati politici alle elezioni Regionali dovranno impegnarsi. Allo scopo – fanno sapere – è stato fatto firmare a Fabio Callori quello che noi abbiamo definito “Patto con i pendolari” e che verrà sottoposto a tutti i candidati politici alle prossime elezioni regionali. L’incontro in oggetto – aggiungono -, infatti, è stato propedeutico all’avvio di un ciclo di incontri, che avverranno tra dicembre e gennaio, con tutti i candidati piacentini delle varie parti politiche. Questa sarà l’occasione nella quale i candidati spiegheranno le loro proposte in tema di mobilità”.

Di seguito il testo integrale – redatto dall’Associazione Pendolari Piacenza – del Patto dei candidati alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna 2020

Noi sottoscritti candidati alle elezioni del prossimo 26 gennaio 2020 per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna

Premesso che

– Nel nuovo triangolo industriale che lega il territorio della Regione Emilia-Romagna a quello della Lombardia e del Veneto è centrale e strategica la posizione delle città di Piacenza e di Parma;

– Lo sviluppo dell’economia del terziario avanzato produce e richiede una qualità elevata delle infrastrutture e dei servizi di mobilità;

– Lo stato della qualità dell’aria e complessivamente dell’ambiente nella Valle Padana richiede interventi strutturali e tra questi il forte incentivo al trasporto su ferrovia delle merci e delle persone;

– L’accesso ai servizi della mobilità ferroviaria ad alta velocità deve essere garantito nel modo più ampio possibile, essendo strettamente funzionale alla coesione territoriale e all’equilibrata distribuzione delle risorse e dei servizi pubblici;

Considerato che

– Allo stato attuale le Città di Piacenza e di Parma sono collegate alle Città metropolitane di Milano e Bologna da una pluralità di collegamenti ferroviari, facenti capo sia al sistema dei trasporti di interesse nazionale sia rientranti nei contratti di servizio tra i gestori e le due Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, con scarso se non nullo coordinamento;

– I livelli di qualità dei servizi regionali appaino gravemente insufficienti, per capienza, puntualità, pulizia;

– L’utenza pendolare su queste tratte è interessata e propensa ad avvalersi sempre più dei treni ad AV, usufruendo dei collegamenti esistenti tra la linea convenzionale e quella AV;

CI IMPEGNIAMO A

– Per lo sviluppo strutturale dei collegamenti ad Alta Velocità nella tratta Piacenza – Milano;

– per il miglioramento delle condizioni dei collegamenti su linea tradizionale sia per quanto riguarda frequenze, materiale rotabile e tracce orarie.

Nello specifico:

• capienza dei treni Rock recentemente immessi sulle linee emiliane e dimostratisi spesso inadeguati ai flussi di utenza

• creazione di un collegamento con Cremona, Brescia e quindi il Nord-est

• miglioramento dei collegamenti con Torino e Genova recentemente depotenziati

• salvaguardia dei collegamenti dalle stazioni minori