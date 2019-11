Pmi e sviluppo sostenibile, mercoledì si presenta il Rapporto sulla Sussidiarietà

Il 27 novembre alle ore 18,30 presso la Sala Convegni dell’Emporio Solidale, il Centro di Solidarietà di Piacenza e la Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con CDO Emilia, Confapindustria Piacenza e Confindustria Piacenza, invitano all’evento di presentazione del Rapporto sulla Sussidiarietà 2019 “Sussidiarietà e…PMI per lo Sviluppo Sostenibile” .

Il Rapporto documenta “il contributo determinante delle micro, piccole e medie imprese a una risposta efficace alle sfide economiche, sociali e ambientali in atto a livello planetario e alla realizzazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, finalizzata a uno sviluppo economico rispettoso delle generazioni presenti e future. Caratteristiche distintive delle PMI quali lo stretto legame con il territorio, il senso del lavoro e del rischio d’impresa, l’implicazione con dinamiche solidali e la capacità di fare rete, sono segno di un DNA naturalmente rivolto alla sostenibilità”.

Esponenti di aziende piacentine e delle principali associazioni di categoria dialogheranno a confronto con i contenuti del Rapporto, condividendo la propria esperienza di impresa a favore dello sviluppo sostenibile del territorio. La partecipazione è libera e gratuita.