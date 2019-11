“Pochi mezzi, basse retribuzioni, scarso personale”: sciopero di 4 giorni dei vigili del fuoco

I sindacati dei Vigili del fuoco proclamano quattro giornate di sciopero generale a livello nazionale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Anche tra i vigili del fuoco di Piacenza è prevista astensione dai turni di lavoro: per il giorno 21 novembre, dalle ore 16 alle ore 20; per il 2 dicembre, dalle ore 10 alle ore 14; per il 12 dicembre, dalle ore 16 alle 20, per il 21 dicembre, dalle 10 alle 14.

“E’ aperta la mobilitazione – spiega Mauro Dodero, Segretario Federazione Sicurezza Cisl di Piacenza – perché le nostre mansioni sono tra le più rischiose e vanno svolte con organici e mezzi potenziati, tutele e un trattamento economico adeguati. La nostra realtà, invece, sono pochi e obsoleti mezzi a disposizione, basse retribuzioni, scarso personale”. Anche su assicurazione infortuni e pensioni si chiede con forza il rispetto degli impegni assunti dai governi precedenti.

“La giornata di mobilitazione e di sciopero – aggiunge Dodero – è stata organizzata dai sindacati di categoria aderenti a Cgil, Cisl, Uil, perché purtroppo continuiamo a constatare il non riconoscimento delle particolarità del nostro lavoro. Inoltre continuiamo a vedere che non c’è valorizzazione delle specializzazioni che chi opera nel Corpo dei Vigili del fuoco mette a punto con anni di impegno”. Secondo Dodero è necessario un potenziamento di organico: “Ma – precisa – ci risulta che l’Amministrazione non abbia ancora predisposto quanto necessario per bandire nuovi concorsi”.

Intanto tra i neo assunti c’è chi rischia di non vedersi garantire una pensione adeguata, per la mancanza di un sistema previdenziale complementare che consenta ai Vigili del Fuoco di pensare con serenità alle aspettative di vita future. “Per le malattie professionali – fa notare il sindacalista – siamo costretti a dover rivendicare l’estensione dell’assicurazione Inail al personale operativo perché attualmente ne è privo ”.

“Mentre il cordoglio per quanto avvenuto ad Alessandria è nel cuore di tutti – conclude -, le parole di elogio e stima per i Vigili del Fuoco continuano a non tradursi in fatti concreti, necessari anche per garantire una piena prevenzione dei rischi e la sicurezza. Ma solidarietà non può essere solo un modo di dire”.