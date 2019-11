Podio per Christian Bussandri al Challenge del Lupo

Il 9° Challenge del Lupo tenutosi Domenica 10 Novembre presso l’Autodromo di Castelletto di Branduzzo (PV) è stata una gara serratissima e spettacolare la lotta alla vittoria del Gruppo E1 Italia e si è contesa tra 3 piloti, tra cui il driver fiorenzuolano Christian Bussandri a bordo della sua Peugeot 208 Ecometano, plurititolato Campione Italiano nella specialità.

Ciascun pilota ha vinto una gara a testa: Christian Bussandri si è aggiudicato Gara 3, ma la somma dei tempi ha fatto sì che il Team Bussandri Motorsport si aggiudicasse il terzo posto, per soli 0.9 decimi dal vincitore Maurizio Silvestri. Come ogni fine gara il Team si interroga su cosa poteva essere migliorato ai fini dell’esito finale. La risposta è riconducibile ad un errore nella scelta degli pneumatici adeguati: “Questo – spiegano – perché la pista ha messo alla prova il Team in tutte le 3 gare disputate con condizioni di sfondo stradale sempre diverse di volta in volta”.

Il prossimo appuntamento è fissato per l’8 Dicembre al Formula Challenge Riviera del Corallo di Alghero (SS).