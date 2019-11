Pomeriggio di incidenti: ragazza investita a Castello, auto ribaltata a Rivergaro

Il pomeriggio di martedì 12 novembre è stato funestato da una serie di incidenti.

I più gravi si sono verificati in provincia, a Castel San Giovanni e Rivergaro. Nel primo caso, secondo le informazioni raccolte, è rimasta coinvolta una ragazza minorenne, investita da una vettura lungo la via Emilia nei pressi dell’incrocio con via Fratelli Bandiera. La giovane, che al momento dell’incidente pare stesse attraversando la strada, è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso in codice giallo.

In condizioni serie anche la ragazza rimasta ferita, sempre nel pomeriggio, in località Fabiano di Rivergaro, dopo che la Mercedes sulla quale viaggiava si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Pubblica Sant’Agata di Rivergaro e i vigili del fuoco di Bobbio.

E’ infine di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio del violento scontro che ha coinvolto due vetture in via Pietro Cella, causando forti disagi alla circolazione.